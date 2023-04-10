26 очков Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Портленд»
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В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 101:157.
Самым результативным игроком встречи стал двукратный MVP НБА Стефен Карри. На его счету 26 очков, пять подборов и семь результативных передач. Отличную игру показал и Моузес Муди, набравший 25 очков, четыре подбора и столько же передач. Также отличился защитник Клэй Томпсон, достигший отметки в 300 попаданий из-за дуги в нынешнем сезоне: 20 очков и пять подборов.
В составе хозяев отличился американский разыгрывающий Скайлар Мэйс. Он набрал 21 очко, четыре подбора и 11 ассистов.
НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
101 : 157
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Портленд Трэйл Блэйзерс: Мэйс - 21, Шарп - 18, Уильямс - 17, Нокс - 13, Уотфорд - 11, Уокер - 9, Comanche - 7, Батлер - 3, Minaya - 2, Баджи, Грант, Джонсон, Лиллард, Литтл, Нуркич, Ойбанкс, Реддиш, Саймонс, Тибулл, Уинслоу
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 26, Муди - 25, Пул - 21, Томпсон - 20, Куминга - 15, Дивинченцо - 10, Грин - 9, Киньонес - 9, Болдуин Мл. - 8, Луни - 4, Лэмб - 4, Пэйтон II - 4, Грин - 2, Джером, Игуодала, Роллинз, Уиггинс
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