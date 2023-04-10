26 очков Карри помогли «Голден Стэйт» разгромить «Портленд»

В Портленде (США) на стадионе «Мода-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Портленд Трэйл Блэйзерс» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась разгромной победой гостей со счётом 101:157.

Самым результативным игроком встречи стал двукратный MVP НБА Стефен Карри. На его счету 26 очков, пять подборов и семь результативных передач. Отличную игру показал и Моузес Муди, набравший 25 очков, четыре подбора и столько же передач. Также отличился защитник Клэй Томпсон, достигший отметки в 300 попаданий из-за дуги в нынешнем сезоне: 20 очков и пять подборов.

В составе хозяев отличился американский разыгрывающий Скайлар Мэйс. Он набрал 21 очко, четыре подбора и 11 ассистов.