36 очков Леброна Джеймса и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Юту»

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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:117.

Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 36 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов.

В составе проигравшей команды самым результативным стал Крис Данн, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Келли Олиник набрал 23 очка.

Таким образом, «Лейкерс» завершили матч на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 125 очков. «Юта», в свою очередь, финишировала на 12-м месте Западной конференции, набрав 119 очков.