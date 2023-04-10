36 очков Леброна Джеймса и дабл-дабл Дэвиса помогли «Лейкерс» обыграть «Юту»
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Юту Джаз». Встреча прошла в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 128:117.
Самым результативным в составе «Лейкерс» стал Леброн Джеймс, который записал в свой актив 36 очков. Энтони Дэвис оформил дабл-дабл из 16 очков и 13 подборов.
В составе проигравшей команды самым результативным стал Крис Данн, оформивший дабл-дабл из 26 очков и 10 подборов. Келли Олиник набрал 23 очка.
Таким образом, «Лейкерс» завершили матч на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 125 очков. «Юта», в свою очередь, финишировала на 12-м месте Западной конференции, набрав 119 очков.
НБА - регулярный чемпионат
09 апреля 2023, воскресенье. 22:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
128 : 117
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Лос-Анджелес Лейкерс: Джеймс - 36, Расселл - 17, Дэвис - 16, Бисли - 13, Вандербилт - 12, Ривз - 12, Хатимура - 12, Браун - 6, Габриэль - 4, Бамба, Кристи, Пиппен Мл., Суидер, Томпсон, Уокер, Харрисон, Шрёдер
Юта Джаз: Данн - 26, Олиник - 23, Фонтеккио - 20, Азубуике - 12, Саманич - 9, Агбаджи - 8, Джонс - 8, Джузэнг - 8, Тоскано-Андерсон - 3, Гэй, Кесслер, Кларксон, Кэри, Маркканен, Поттер, Секстон, Хортон-Такер
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