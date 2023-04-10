Игроки «Клипперс» Пламли и Хиланд устроили стычку друг с другом во время перерыва

Игроки «Лос-Анджелес Клипперс» Мэйсон Пламли и Бонс Хиланд во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Финикс Санз» поучаствовали в конфликте.
Перед четвёртой четвертью Пламли и Хиланд вступили в словесную перепалку, в результате которой Хиланд оттолкнул Пламли в сторону. В конфликт сразу же вмешались одноклубники.
Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, «Финикс» проиграл «Лос-Анджелесу» со счётом 114:119.
Сетка плей-офф НБА в Западной конференции:
• первая пара: «Денвер Наггетс» — восьмой посев;
• вторая пара: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;
• третья пара: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз»;
• четвёртая пара: «Мемфис Гриззлиз» — седьмой посев.
Седьмой и восьмой посевы в плей-офф займут команды, пробившиеся через плей-ин.
- 10 апреля 2023
-
10:38
-
09:55
-
09:36
-
09:22
-
09:11
-
07:26
-
06:53
-
02:11
-
02:07
-
01:34
-
01:18
-
00:53
-
00:22
-
00:08
- 9 апреля 2023
-
23:36
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:55
-
22:39
-
22:25
-
21:20
-
21:19
-
20:36
-
20:05
-
19:35
-
19:26
-
19:20
-
18:58
-
17:59
-
16:37
-
16:29
-
15:56
-
15:50
-
15:43