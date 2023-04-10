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Игроки «Клипперс» Пламли и Хиланд устроили стычку друг с другом во время перерыва

Игроки «Клипперс» Пламли и Хиланд устроили стычку друг с другом во время перерыва
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Игроки «Лос-Анджелес Клипперс» Мэйсон Пламли и Бонс Хиланд во время матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с клубом «Финикс Санз» поучаствовали в конфликте.

Перед четвёртой четвертью Пламли и Хиланд вступили в словесную перепалку, в результате которой Хиланд оттолкнул Пламли в сторону. В конфликт сразу же вмешались одноклубники.

Видеозапись можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, «Финикс» проиграл «Лос-Анджелесу» со счётом 114:119.

Сетка плей-офф НБА в Западной конференции:

• первая пара: «Денвер Наггетс» — восьмой посев;
• вторая пара: «Финикс Санз» — «Лос-Анджелес Клипперс»;
• третья пара: «Сакраменто Кингз» — «Голден Стэйт Уорриорз»;
• четвёртая пара: «Мемфис Гриззлиз» — седьмой посев.

Седьмой и восьмой посевы в плей-офф займут команды, пробившиеся через плей-ин.

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