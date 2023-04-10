Иммануэль Куикли состроил гримасу, когда судья объявлял о своём решении

Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Иммануэль Куикли в ходе матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс» (136:141) оказался в курьёзной ситуации.

Во время одной из пауз судья выносил вердикт после пересмотра игрового эпизода по тренерскому запросу. В то же время стоящий за спиной Куикли состроил гримасу.

Видеозапись можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видеозапись принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Нью-Йорк» сыграет с клубом «Кливленд Кавальерс». Команды трижды (1978, 1995, 1996) встречались в плей-офф, и каждый раз команда из Нью-Йорка одерживала победу в серии.