Иммануэль Куикли состроил гримасу, когда судья объявлял о своём решении
Поделиться
Разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Иммануэль Куикли в ходе матча регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации с «Индианой Пэйсерс» (136:141) оказался в курьёзной ситуации.
Во время одной из пауз судья выносил вердикт после пересмотра игрового эпизода по тренерскому запросу. В то же время стоящий за спиной Куикли состроил гримасу.
Видеозапись можно посмотреть на канале House of Highlights в YouTube. Права на видеозапись принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Напомним, в первом раунде плей-офф НБА «Нью-Йорк» сыграет с клубом «Кливленд Кавальерс». Команды трижды (1978, 1995, 1996) встречались в плей-офф, и каждый раз команда из Нью-Йорка одерживала победу в серии.
Комментарии
- 10 апреля 2023
-
10:38
-
09:55
-
09:36
-
09:22
-
09:11
-
07:26
-
06:53
-
02:11
-
02:07
-
01:34
-
01:18
-
00:53
-
00:22
-
00:08
- 9 апреля 2023
-
23:36
-
23:27
-
23:25
-
23:14
-
22:55
-
22:39
-
22:25
-
21:20
-
21:19
-
20:36
-
20:05
-
19:35
-
19:26
-
19:20
-
18:58
-
17:59
-
16:37
-
16:29
-
15:56
-
15:50
-
15:43
Партнерский контент