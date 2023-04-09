Эмбиид против «Бруклина», Митчелл против Рэндла. Кто сыграет в плей-офф НБА на Востоке?

На Востоке определились все участники плей-офф и плей-ин сезона-2022/2023 НБА. «Милуоки Бакс», ставший победителем конференции, а также их ближайшие преследователи из «Бостон Селтикс» узнают своих соперников чуть позже, когда свои отборочные матчи проведут команды, занявшие 7–10-е места. А все остальные коллективы уже узнали, с кем им придётся схлестнуться на старте постсезона.

Турнир плей-ин пройдёт с 11 по 14 апреля, плей-офф же стартует 15 апреля. Те, кто занял более высокое место в таблице регулярного чемпионата, будут обладать преимуществом домашней площадки.

Рассказываем, какие команды поборются между собой на Востоке.

«Филадельфия Сиксерс» (3-е место) — «Бруклин Нетс» (6)

«Филадельфия» — «Бруклин» Фото: Tim Nwachukwu/Getty Images

Нынешний сезон получился для «Нетс» бурным — сначала ушёл главный тренер Стив Нэш, а затем и два ключевых игрока — Кевин Дюрант и Кайри Ирвинг. Но и без них обновлённому «Бруклину» удалось напрямую выйти в плей-офф, заняв шестое место на Востоке.

Под предводительством Микала Бриджеса команда гарантированно завершит регулярный чемпионат с лучшим результатом, нежели в прошлом году, уже имея 45 побед против 44. Тогда Дюранту и компании пришлось биться за седьмое место в плей-ин, перед тем как отлететь 0-4 от «Бостона» в первом раунде.

В этот раз соперником команды на старте постсезона станет «Филадельфия». В последний раз эти коллективы встречались в плей-офф в сезоне-2018/2019, также в первом раунде — тогда «Сиксерс» без проблем вынесли оппонента.

Но даже с уходом Ирвинга и Дюранта у «Нетс» остались игроки с релевантным опытом игры в плей-офф: Бриджес и Кэмерон Джонсон играли в финале НБА 2021 года за «Финикс», а Спенсер Динвидди и Дориан Финни-Смит в прошлом году вышли в финал Западной конференции с «Далласом». При этом «Нетс» идут 5-1 в последних шести матчах и выглядят заряженными на борьбу.

Однако чтобы иметь реальные шансы на выход во второй раунд, для начала им придётся остановить Джоэла Эмбиида. Эта задача по большому счёту ляжет на плечи Ника Клэкстона — претендента на звание лучшему защищающемуся игроку года. Он, конечно, заметно уступает центровому соперника в плане габаритов, но в этом сезоне уже показывал зубы — в конце января, например, даже заблокировал данк Эмбиида.

На исход этой серии повлияют и два других противостояния: между разыгрывающими Де’Энтони Мелтоном и Спенсером Динвидди и вингами Пи Джеем Такером и Микалом Бриджесом. И уже сегодня, 9 апреля, у команд будет возможность прощупать почву — они встретятся в заключительном матче регулярного сезона.

«Кливленд Кавальерс» (4) — «Нью-Йорк Никс» (5)

«Кавальерс» — «Никс» Фото: Elsa/Getty Images

В ходе регулярного чемпионата «Никс» выиграли три из четырёх матчей с «Кавальерс». Проиграли первый, а затем забрали три подряд, в том числе заключительный, состоявшийся неделю назад. И это при том, что участие в нём не принимал главный скорер команды Джулиус Рэндл, получивший травму голеностопа.

Он, кстати, должен вернуться в строй к самому началу плей-офф. Но даже если форвард будет выходить на площадку с ограничением по игровым минутам, теперь в нападении его сможет подстраховать не только Ар Джей Барретт, но и Джейлен Брансон, который летом перебрался в «Нью-Йорк» из «Далласа» и проводит свой лучший сезон в карьере.

Помимо него, в этом году у «Никс» есть ещё несколько открытий: молодые Квентин Гримс и Иммануэль Куикли плюс новобранец Джош Харт, который присоединился к команде в феврале. То есть Том Тибодо располагает хорошей скамейкой, и это, безусловно, сыграло свою роль в успехе его коллектива — как в противостоянии с «Кливлендом», так и в ходе чемпионата в целом.

Но «Кавальерс» есть чем ответить. У них — Донован Митчелл, прошлым летом, кстати, едва не перешедший в «Нью-Йорк». Он и Брансон стали героями прошедшего матча команд, набрав 90 очков на двоих — 42 и 48 соответственно. Митчелл проводит свой лучший сезон с 28,3 очка (48,4% с игры, 38,6% из-за дуги), а против «Никс» набирал ещё больше — по 31,8 очка в среднем.

Что интересно: в очных противостояниях ни одна, ни другая команда не могла сдержать соперника на периметре: у «Кэвс» было 38,7% из-за дуги, а у «Никс» — 39,2%, что намного выше их средних показателей по сезону. Тот же Барретт, в нынешнем сезоне имеющий карьерный минимум в 31%, выдал 43,5% точных попаданий с дальней в матчах с «Кливлендом».

Зато «Нью-Йорк» был в разы эффективнее на подборе, гарантируя себе преимущество. И это неудивительно, ведь в нынешнем сезоне команда занимает третье место по среднему количеству подборов, пока «Кавальерс» болтаются шестыми с конца.

Вдобавок ко всему для обеих команд выступление в плей-офф — это почти что редкость. С 2013 года «Никс» выходили в эту стадию единожды — в сезоне-2020/2021, когда в первом раунде уступили «Атланте» 1-4. «Кливленд» же не играл в ПО без Леброна Джеймса ни разу с 1998 года. Посмотрим, чем всё закончится на этот раз.

«Майами Хит» (7) — «Атланта Хоукс» (8)

«Майами» — «Атланта» Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Эта пара сразится за седьмой номер посева и право сыграть с «Бостон Селтикс» в первом раунде.

«Майами» станет непростым соперником для «Атланты» на стадии плей-ин. Преимущество домашней площадки останется за «Хит», да и в нынешнем сезоне они обыграли «Хоукс» в трёх из четырёх матчей. Цепкая оборона, Джимми Батлер, то и дело решающий в концовке — на это у подопечных Куина Снайдера так и не нашлось ответа.

В плей-офф прошлого сезона «Атланта» уступила «Майами» 1-4 в первом раунде. И хотя после этого «ястребы» приобрели на роль второй звезды «олл-стара» Деджонте Мюррея, нынешний сезон они завершат с худшим балансом, нежели был в предыдущем. Трей Янг испытывает проблемы с реализацией, и если не идёт у него, не идёт и у всей «Атланты» — так уж там выстроено нападение. А не пойти у Янга может не только из-за собственных оплошностей, но и, например, из-за Гэйба Винсента, который в мартовском бэк-ту-бэке заставил разыгрывающего попотеть.

Конечно, в «Майами» тоже не всё так гладко. Но все их проблемы исходят от нападения. «Хит» являются худшей в лиге командой по среднему количеству очков за матч и единственными, у кого этот показатель не превышает 110 очков (109,3). К тому же они занимают гордое 27-е место по реализации трёхочковых (34,3%) и 25-е — по атакующему рейтингу (112,9).

Да, Джимми Батлер хорош. Он в среднем набирает 22,9 очка при 54% с игры и неплохих для себя 35% из-за дуги. Но на протяжении всего сезона его «Майами» не хватало стабильности, хотя после Матча всех звёзд они и показывают куда лучший результат. Тот же Батлер, например, на этом отрезке имеет 25,6 очка при 61,6% с игры.

Так что «Майами» по праву считается сильнейшей командой в нынешнем плей-ин. Но этот статус ещё предстоит подтвердить, пускай он и не приносит ничего хорошего — только «Селтикс» в первом раунде.

«Торонто Рэпторс» (9) — «Чикаго Буллз» (10)

«Торонто» — «Чикаго» Фото: Mark Blinch/Getty Images

Победителю этого матча предстоит встретиться с проигравшим в паре «Майами» — «Атланта». Встреча решит судьбу восьмого номера посева, обладатель которого сыграет с чемпионом конференции «Милуоки Бакс» в первом раунде плей-офф.

Для «Чикаго» ситуация обстоит немного сложнее — для выхода в следующую стадию им придётся дважды победить на выезде. А в нынешнем сезоне «быки» оба раза уступили «Рэпторс» на их площадке. В остальном противостояние должно получиться довольно равным, но с небольшим уклоном в сторону «Торонто». И вот почему.

В двух проигранных матчах «Чикаго» потерял мяч 36 раз. Катастрофа, особенно по меркам противостояния с «Рэпторс». Ведь в этом сезоне они допускают меньше всех потерь (11,7 в среднем) и занимают второе место по количеству ошибок, на которое вынуждают соперника (16,7).

И хотя канадцы идут 28-ми по проценту реализации трёхочковых, они всё равно опережают «Буллз», которые занимают последнее место по среднему количеству попыток и точных попаданий. Зак Лавин — единственный игрок в составе «Чикаго», делающий большее пяти дальних попыток за игру. У «Рэпторс» таких игроков трое.

Лавин, кстати, в нынешнем сезоне довольно стабильно и впервые за шесть лет в команде вышел на площадку в более чем 70 матчах. Однако главной звездой «Чикаго» остаётся Демар Дерозан, которого «Торонто» удалось остановить благодаря перехватам и невероятной работе О Джи Ануноби на мяче. Это, конечно, ещё не значит, что Демар не может вдруг набрать под полтинник, как сделал это в недавнем матче с «Тимбервулвз». Но с выступлением в постсезоне у него обычно не складывается, и это точно на руку «Торонто».