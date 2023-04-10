Яннис Адетокунбо: последние пять лет я был самым ценным игроком НБА

Греческий звёздный форвард «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо поделился мнением о возможности в третий раз получить титул самого ценного игрока НБА.
«Считаю, что последние пять лет я был самым ценным игроком НБА. Хочу ли выиграть третий титул MVP? Чёрт возьми, да, я хочу третий титул. Я всегда хочу быть первым и стараюсь помогать команде быть успешной. За это мне и платят. Вот почему я нахожусь здесь.
Я никогда не буду кем-то, кто дискредитирует работу других. Я не такой. И я никогда не стану выпрашивать награду MVP, которую, как считаю, заслуживаю. Очень горжусь тем, что могу играть на уровне, достойном получения MVP, ведь это означает, что я делаю свою команду успешной. А это и есть моя цель», — приводит слова Адетокунбо Bleacher Report.
Адетокунбо признавался самым ценным игроком НБА в 2019 и 2020 годах.
Адетокунбо в ярости опрокинул стремянку после поражения «Бакс»:
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