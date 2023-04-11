Директор МБА: перед сезоном не думали, что дважды обыграем «Зенит»

Генеральный директор ПБК МБА Игорь Кочарян высказался о выступлении команды в матчах с действующими лидерами Единой лиги ВТБ.
«Перед сезоном мы не думали, что два раза обыграем действующего чемпиона – «Зенит». Во второй половине сезона уже очень хороший матч провели против ЦСКА, показывая три четверти очень плотный баскетбол. Но аппетит приходит во время игры.
У тренеров, игроков, руководства клуба по ходу сезона появилось понимание, что при такой работе можно конкурировать со всеми. В этом и есть прелесть сплава опыта и молодости. Именно это и позволило столько побед одержать в сезоне. Но победить УНИКС и ЦСКА, действительно, ещё не смогли. Нельзя же всех победить в дебютный год!» – сказал Кочарян в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Марату Арасланову.
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