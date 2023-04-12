Трей Янг вступил в перепалку с ассистентом во время матча с «Майами»

Разыгрывающий, один из лидеров «Атланты Хоукс» Трей Янг во время матча плей-ин с «Майами Хит» вступил в словесную конфронтацию с ассистентом главного тренера своей команды.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Кайл Лоури. Со скамейки он набрал 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач. Также хорошую игру в нападении показал защитник Тайлер Хирроу. На его счету сегодня 26 очков и шесть подборов. Лидер команды Джимми Батлер набрал 21 очк, но с низкой эффективностью (6 заброшенных бросков из 19).
Отличную игру показал разыгрывающий гостей Трей Янг. В его активе 25 очков, восемь подборов и семь асссистов. Швейцарский центровой Клинт Капела отметился 21 подбором.
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