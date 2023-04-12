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Трей Янг вступил в перепалку с ассистентом во время матча с «Майами»

Трей Янг вступил в перепалку с ассистентом во время матча с «Майами»
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Разыгрывающий, один из лидеров «Атланты Хоукс» Трей Янг во время матча плей-ин с «Майами Хит» вступил в словесную конфронтацию с ассистентом главного тренера своей команды.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Встреча закончилась победой гостей со счётом 116:105. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий Кайл Лоури. Со скамейки он набрал 33 очка, четыре подбора и пять результативных передач. Также хорошую игру в нападении показал защитник Тайлер Хирроу. На его счету сегодня 26 очков и шесть подборов. Лидер команды Джимми Батлер набрал 21 очк, но с низкой эффективностью (6 заброшенных бросков из 19).

Отличную игру показал разыгрывающий гостей Трей Янг. В его активе 25 очков, восемь подборов и семь асссистов. Швейцарский центровой Клинт Капела отметился 21 подбором.

НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
12 апреля 2023, среда. 02:30 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
105 : 116
Атланта Хоукс
Атланта
Майами Хит: Лоури - 33, Хироу - 26, Батлер - 21, Адебайо - 12, Винсент - 6, Страс - 3, Зеллер - 2, Лав - 2, Йович, Кэйн, Мартин, Оладипо, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Атланта Хоукс: Янг - 25, Мюррей - 18, Бей - 17, Богданович - 14, Оконгву - 12, Джонсон - 10, Коллинс - 10, Хантер - 6, Капела - 4, Гриффин, Крейчи, Мартин, Мэтьюз, Уильямс, Фернанду, Форрест, Холидей
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