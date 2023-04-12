Чарльз Баркли — о матче «Лейкерс» — «Тимбервулвз»: ужасный баскетбол
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли поделился мнением о матче плей-ин между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Миннесотой Тимбервулвз» (108:102 ОТ).
«Понравился ли мне матч «Лейкерс» – «Миннесота»? Нет. Ужасный баскетбол. Вкратце: всё дело в том, что «Тимбервулвз» просто скатились», — приводит слова Баркли у себя в социальных сетях журналистка Хизер Рул.
Напомним, благодаря победе в матче с «Миннесотой» «Лос-Анджелес» вышел в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и в первом раунде сыграет с «Мемфис Гриззлиз». «Миннесота» встретится с победителем пары «Нью-Орлеан Пеликанс» и «Оклахома-Сити Тандер» за последний посев в плей-офф.
Леброн потренировался с сыновьями в зале «Лос-Анджелес Лейкерс»:
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