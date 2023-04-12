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Леброн Джеймс раскритиковал турнир плей-ин

Леброн Джеймс раскритиковал турнир плей-ин
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После победы своей команды в матче с «Миннесотой Тимбервулвз» (108:102 ОТ) звёздный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс поделился своим мнением о турнире плей-ин.

«Очевидно, я никогда не был большим поклонником плей-ин. Я говорил об этом, когда это только началось. Я всё ещё не большой поклонник этого, но это то, что есть. Мы позаботились о финансовой составляющей и продвигаемся вперёд», — сказал Леброн на пресс-конференции после матча.

Напомним, Леброн Джеймс стал самым результативным игроком матча. В его активе 30 очков, 10 подборов и шесть результативных передач.

Нынешний сезон является вторым, когда «Лейкерс» участвуют в плей-ин НБА. В прошлый раз «Лос-Анджелес» участвовал в нём в 2021 году. Тогда Леброн раскритиковал идею турнира, заявив, что тот, кто его придумал, должен быть уволен.

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