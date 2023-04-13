Дерозан: теперь я должен денег своей дочери

Звёздный форвард «Чикаго Буллз» Демар Дерозан ответил на вопрос о действиях своей дочери Диар во время матча первого раунда плей-ин с «Торонто Рэпторс».

Игра завершилась победой «Чикаго» со счётом 109:105. Дочь Дерозана во время матча неоднократно пыталась помешать игрокам «Торонто» бросать штрафные, сбивая их с толку своим криком. В итоге «Рэпторс» реализовали всего половину штрафных.

«Она просила, чтобы я взял её на матч в Торонто. Когда я играл за «Рэпторс», она ходила сюда на матчи. Диар была очень настойчива и уговаривала меня, и я разрешил ей пропустить один день в школе. И я рад, что сделал это, но теперь я должен ей денег. Возьму ли дочь на игру с «Майами»? Нет, школа важнее всего, так что она вернётся к учёбе», — приводит слова Дерозана Yahoo Sports.

В ночь на 15 апреля «Чикаго» сыграет с «Майами Хит» за право выйти в плей-офф.