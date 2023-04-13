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«Реал» проиграл «Маккаби» в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги

«Реал» проиграл «Маккаби» в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги
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Завершился матч заключительного, 34-го тура, регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Менора Мивтачим Арена» в Тель-Авиве «Маккаби» принимал испанскую команду «Реал». Встреча закончилась со счётом 100:96 ОТ (16:18, 21:24, 28:20, 21:24, 14:10) в пользу хозяев площадки.

Самым результативным игроком матча стал французский форвард «Реала» Гершон Ябуселе. На его счету 25 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. В составе «Маккаби» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Лоренцо Браун. Он набрал 22 очка. Кроме того, в его активе четыре подбора и шесть результативных передач.

34-й тур регулярного чемпионата Евролиги завершится завтра, 14 апреля. В этот день будет сыграно четыре матча.

Действующим победителем соревнований является турецкий «Анадолу Эфес», который в этом розыгрыше соревнований не смог пробиться в раунд плей-офф.

Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
13 апреля 2023, четверг. 21:05 МСК
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Окончен
100 : 96
ОТ
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Маккаби Тель-Авив: Браун - 22, Небо - 15, Колсон - 14, Болдуин - 11, Соркин - 10, Хиллиард - 10, Ди Бартоломео - 7, Мартин - 7, Коэн - 4, Браймо, Зив, Менко
Реал Мадрид: Ябуселе - 25, Муса - 20, Дек - 16, Хезонья - 15, Родригес - 8, Тавареш - 5, Фернандес - 3, Козёр - 2, Корнели - 2, Абальде, Рэндольф, Ханга
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