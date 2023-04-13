«Реал» проиграл «Маккаби» в заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги

Завершился матч заключительного, 34-го тура, регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «Менора Мивтачим Арена» в Тель-Авиве «Маккаби» принимал испанскую команду «Реал». Встреча закончилась со счётом 100:96 ОТ (16:18, 21:24, 28:20, 21:24, 14:10) в пользу хозяев площадки.
Самым результативным игроком матча стал французский форвард «Реала» Гершон Ябуселе. На его счету 25 очков, восемь подборов и четыре результативные передачи. В составе «Маккаби» чаще всего кольцо соперников поражал защитник Лоренцо Браун. Он набрал 22 очка. Кроме того, в его активе четыре подбора и шесть результативных передач.
34-й тур регулярного чемпионата Евролиги завершится завтра, 14 апреля. В этот день будет сыграно четыре матча.
Действующим победителем соревнований является турецкий «Анадолу Эфес», который в этом розыгрыше соревнований не смог пробиться в раунд плей-офф.
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