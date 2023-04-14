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«Анадолу Эфес» обыграл «Монако» в Евролиге

«Анадолу Эфес» обыграл «Монако» в Евролиге
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Турецкий баскетбольный клуб «Анадолу Эфес» на своей площадке одержал победу в матче 34-го тура регулярного чемпионата Евролиги с «Монако». Встреча состоялась на стадионе «Синан Эрдем Доум» и завершилась победой хозяев со счётом 87:72.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Тибор Пляйсс, оформивший дабл-дабл из 21 очка и 12 подборов. По 12 очков набрали Василие Мицич и Элайджа Брайант.

В составе «Монако» 16 очков набрал Йоан Макунду. 14 очков на свой счёт записал Маттье Стразель.

Турецкий клуб по итогам сезона одержал 17 побед и потерпел 17 поражений и не сумел выйти в плей-офф турнира. «Монако» по итогам регулярного чемпионата одержал 21 победу и потерпел 13 поражений, заняв четвёртое место в турнирной таблице.

Евролига. Регулярный чемпионат. 34-й тур
14 апреля 2023, пятница. 20:30 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
87 : 72
Монако
Монако, Монако
Анадолу Эфес: Арна, Брайант, Бьёбуа, Жижич, Клайберн, Ларкин, М'Байе, Мицич, Пляйсс, Тунджер, Хальталы, Эфеоглу
Монако: Блоссомгейм, Браун, Джеймс, Диалло, Кутюр, Макунду, Мотеюнас, Окобо, Стразель, Уаттара, Холл
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