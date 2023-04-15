«Майами» обыграл «Чикаго» и встретится с «Милуоки» в первом раунде плей-офф НБА

В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» завершился матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась со счётом 102:91 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 31 очко. Столько же баллов на свой счёт записал Макс Страс.

В составе «Чикаго» 26-ю очками отметился американский форвард Демар Дерозан. 16 баллов набрал Алекс Карузо.

Таким образом, «Майами» благодря этой победе пробился в плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где «Хит» сыграют с «Милуоки Бакс». «Чикаго» завершили выступление в нынешнем сезоне НБА.