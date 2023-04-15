«Майами» обыграл «Чикаго» и встретится с «Милуоки» в первом раунде плей-офф НБА
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В Майами (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Арена» завершился матч плей-ин в Восточной конференции, в котором «Майами Хит» принимал «Чикаго Буллз». Встреча закончилась со счётом 102:91 в пользу хозяев паркета.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джимми Батлер, набравший 31 очко. Столько же баллов на свой счёт записал Макс Страс.
В составе «Чикаго» 26-ю очками отметился американский форвард Демар Дерозан. 16 баллов набрал Алекс Карузо.
Таким образом, «Майами» благодря этой победе пробился в плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации, где «Хит» сыграют с «Милуоки Бакс». «Чикаго» завершили выступление в нынешнем сезоне НБА.
НБА - плей-офф. Раунд плей-ин
15 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Майами Хит
Майами
Окончен
102 : 91
Чикаго Буллз
Чикаго
Майами Хит: Батлер - 31, Страс - 31, Хироу - 12, Лав - 9, Адебайо - 8, Мартин - 6, Лоури - 5, Винсент, Зеллер, Йович, Оладипо, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Чикаго Буллз: Дерозан - 26, Карузо - 16, Лавин - 15, Уайт - 14, Вучевич - 12, Драммонд - 6, Уильямс - 2, Беверли, Болл, Грин, Джонс, Джонс, Досунму, Симонович, Терри
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