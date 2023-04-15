Александр Щербенев: «Локомотив-Кубань» настроен выиграть у ЦСКА

Защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Александр Щербенев поделился ожиданиями от полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с ЦСКА.
Первая игра в данном противостоянии пройдёт сегодня, 15 апреля. Согласно регламенту турнира серия пройдёт до четырёх побед.
«Все здоровы, в полном составе, поэтому будем биться, доказывать и выигрывать в Москве. Конечно, будет очень тяжело. Всё‑таки ЦСКА — именитый соперник, у них очень хороший подбор игроков. Особенно, конечно, хочется отметить Николу Милутинова и Каспера Уэйра. Но мы уже разбирали игру ЦСКА, и надеюсь, подойдём к встрече во всеоружии. Главное — показать жёсткий, контактный баскетбол и навязать армейцам свою игру.
Понятно, что соперники приложат на площадке все усилия, чтобы добыть победу в такой день, поэтому, конечно же, будет нелегко, но, опять же, мы настроены не только дать бой, но и выиграть», — цитирует Щербенева «Матч ТВ».
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