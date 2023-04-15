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Защитник УНИКСа Зайцев поделился ожиданиями от полуфинальной серии с «Зенитом»

Защитник УНИКСа Зайцев поделился ожиданиями от полуфинальной серии с «Зенитом»
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Разыгрывающий УНИКСа Вячеслав Зайцев поделился ожиданиями от предстоящей полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Зенитом».

«Нам предстоит уже пятая встреча с «Зенитом» в текущем чемпионате. Мы досконально изучили как сильные, так и слабые стороны соперника. Постараемся воспользоваться преимуществом домашней площадки и порадовать наших болельщиков победами. С нетерпением ждём вас на трибунах «Баскет-холла». Вы – наша поддержка и сила!» — приводит слова Вячеслава Зайцева официальный сайт казанской команды.

Напомним, в рамках 1/4 финала УНИКС уверенно обыграл пермскую «Парму-Пари» — 3:0. «Зенит», в свою очередь, справился с московской МБА (3-1).

Первый матч противостояний «Зенита» и УНИКСа состоится 16 апреля.

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