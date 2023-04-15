ЦСКА обыграл «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
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Московский ЦСКА обыграл краснодарский «Локомотив-Кубань» в первом матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Мегаспорт» в Москве и завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:84.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, на счету которого 27 очков. 24 балла набрал Никола Милутинов. 12 очков на счету Алексея Шведа.
В составе краснодарского клуба отличился Девон Акун-Пёрселл, набравший 20 очков. 16 очков набрал Дмитрий Узинский. 11 баллов в составе краснодарского клуба набрал Захар Ведищев.
Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.
Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
Единая лига ВТБ. 1/2 финала
15 апреля 2023, суббота. 19:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
87 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Астапкович, Давидовац, Жан-Шарль, Кейкок, Комолов, Курбанов, Милутинов, Мур, Руженцев, Ухов, Уэйр, Швед
Локомотив-Кубань: Акун-Пёрселл, Бэрфорд, Ведищев, Емченко, Квитковских, Мартюк, Паунич, Сычков, Уайт, Узинский, Хортон, Щербенев
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