Видео: Каспер Уэйр выполнил победный бросок в матче ЦСКА и «Локомотива»
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Сегодня, 15 апреля, состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 87:84 (21:24, 19:22, 18:19, 29:19) одержали армейцы.
Победный бросок выполнил американский разыгрывающий Каспер Уэйр, совершивший успешный проход к кольцу соперника за 13 секунд до окончания встречи. Уэйр также стал результативным игроком матча, набрав 27 очков.
Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.
Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве. Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
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