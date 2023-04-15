Видео: Каспер Уэйр выполнил победный бросок в матче ЦСКА и «Локомотива»

Сегодня, 15 апреля, состоялся первый матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 87:84 (21:24, 19:22, 18:19, 29:19) одержали армейцы.

Победный бросок выполнил американский разыгрывающий Каспер Уэйр, совершивший успешный проход к кольцу соперника за 13 секунд до окончания встречи. Уэйр также стал результативным игроком матча, набрав 27 очков.

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Посмотреть видео можно в телеграм-канале Единой лиги ВТБ.

Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве. Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».