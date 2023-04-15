Лучшие моменты первого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — ЦСКА

15 апреля на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся первый матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между столичным ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 87:84.
Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Каспер Уэйр, на счету которого 27 очков. 24 балла набрал Никола Милутинов. 12 очков на счету Алексея Шведа.
В составе краснодарского клуба отличился Девон Акун-Пёрселл, набравший 20 очков. 16 очков набрал Дмитрий Узинский. 11 баллов в составе краснодарского клуба набрал Захар Ведищев.
Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.
Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
- 16 апреля 2023
-
00:37
- 15 апреля 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:47
-
23:39
-
22:53
-
22:32
-
22:27
-
22:09
-
21:08
-
21:01
-
20:49
-
20:34
-
20:00
-
19:42
-
18:52
-
18:35
-
17:38
-
15:55
-
15:17
-
13:59
-
13:09
-
11:57
-
10:53
-
10:00
-
09:31
-
09:00
-
07:12
-
07:11
-
06:38
-
05:46
-
04:37
-
03:59
-
00:40
-
00:35