Емченко — о поражении в матче с ЦСКА: до чего неприятное дежавю

Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал поражение краснодарской команды в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:87).

«Дежавю. До чего неприятное дежавю. Преданные наши болельщики помнят прошлогодний полуфинал с ЦСКА. В тот раз мы тоже проиграли первый матч серии, хотя контролировали игру большую часть времени. Но в итоге позволили им сначала сравнять счёт, а потом выиграть с разницей в 3 очка.

Сегодня ещё обиднее, потому что мы, на мой взгляд, в этот раз увереннее контролировали ситуацию, а соперник все четыре четверти играл в одинаковый баскетбол. Но в конце – кто-то из нас не добежал, где-то совершил необязательный фол… Всё решили мелочи. Такого не должно повториться. Тренер нам только что на собрании сказал, чтобы мы не унывали и напомнил, что один матч не решает исход серии до четырёх побед.

По его словам, можно считать, что второй матч серии начался только что – после финальной сирены первой игры. Мы всё проанализируем и выйдем максимально готовыми. Также хочу сказать про болельщиков. Их поддержку нам было слышно, и особенно здорово, что даже переполненные трибуны, болеющие за ЦСКА, наших не заглушили. Спасибо вам. Обещаем послезавтра выложиться ещё сильнее и сделать всё, чтобы выиграть», — приводит слова Емченко официальный сайт краснодарской команды.