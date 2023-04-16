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УНИКС — «Зенит»: во сколько матч плей-офф Единой лиги ВТБ, где смотреть

Сегодня, 16 апреля, в Казани пройдёт первый матч полуфинальной серии Единой лиги ВТБ между УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга. Встреча пройдёт на стадионе «Баскет-холл».

Матч начнётся в 14:00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и «Матч! Игра». Кроме того, матч можно будет увидеть на стриминговом сервисе Okko.

Напомним, в рамках 1/4 финала казанский УНИКС без проблем обыграл пермскую «Парма-Пари» — 3:0. «Зенит», в свою очередь, в четырёх матчах обыграл московскую МБА (3:1).

В полуфинале согласно регламенту турнира серии будут длиться до четырёх побед.

Победителем регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ стал ЦСКА. Действующим чемпионом соревнований является «Зенит», который в финале прошлого сезона обыграл ЦСКА.