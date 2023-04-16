Лучшие моменты первого матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ УНИКС — «Зенит»

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16 апреля на стадионе «Баскет-холл» в Казани прошёл первый полуфинальный матч Единой лиги ВТБ между местным УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 94:67.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джален Рейнольдс, набравший 16 очков. 15 очков набрал Луи Лабери. 12 очков на счету Вячеслава Зайцева. В составе «Зенита» 25 очков на свой счёт записал Калеб Хомсли. 18 очков набрал Адриен Морман. Восемь очков у Андрея Зубкова.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в Казани 18 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.