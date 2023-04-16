Перасович: вторая встреча будет более значима. Великий Паскуаль найдёт способ нас удивить

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович высказался по поводу победы в первом матче полуфинала Единой лиги ВТБ с «Зенитом» (94:67).

«Безусловно, начать серию успешно – очень важно. Но мы понимаем, что это только первый матч. Считаю вторую встречу более значимой, поскольку такой великий тренер, как Хавьер Паскуаль, обязательно найдёт способ мотивировать свою команду и удивить нас.

Мы должны быть к этому готовы. В прошлом сезоне мы также обыграли «Зенит» в первом матче полуфинала, однако проиграли серию. Поэтому нам важно не забывать, что необходимо добыть ещё три победы», — приводит слова Перасовича пресс-служба Единой лиги ВТБ.

Второй матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и «Зенитом» из Санкт-Петербурга состоится в Казани 18 апреля. Начало матча — в 19:30 по московскому времени.