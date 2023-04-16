«Увидели чёрного и белого и сразу решили, что я виноват». Рэпера E-40 выгнали с матча НБА

Рэпер E-40 сообщил, что его выгнали со стадиона во время матча плей-офф НБА, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз» (126:123).

«В течение всей игры я подвергался оскорблениям. В конце концов я не выдержал и ответил в жёсткой, но уважительной форме. Однако вскоре после этого ко мне подошла охрана стадиона, предположила, что я спровоцировал стычку, и стала выгонять меня с арены.

К сожалению, это стало ещё одним напоминанием о том, что, несмотря на мой успех и признание как музыканта и предпринимателя, расовые предрассудки по-прежнему распространены. Охрана увидела разногласия между чернокожим мужчиной и белой женщиной и сразу же решила, что я виноват.

За свою жизнь я посетил бесчисленное количество игр НБА и никогда не попадал в подобные ситуации, поэтому этот опыт был шокирующим. Я был абсолютно унижен службой безопасности «Кингз» и призываю руководство провести расследование по факту произошедшего ужасного поведения.

Я искренне благодарен своим фанатам и сторонникам, которые выразили свою озабоченность и разочарование по поводу этих удручающих обстоятельств, и надеюсь, что все участники будут привлечены к ответственности за своё поведение», — приводит слова музыканта The Athletic.

«Кингз» серьёзно относятся к этим заявлениям и расследуют факты и обстоятельства, связанные с этой ситуацией, как мы это делаем в любой момент, когда выдвигаются подобные обвинения», — заявили в команде.