«Они не легендарный клуб». Комментатор «Сакраменто» — о «Голден Стэйт»
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Комментатор «Сакраменто Кингз» Кайл Дрейпер выразил неуважение к «Голден Стэйт Уорриорз» во время первого матча плей-офф НБА.
Напомним, встреча проходила на стадионе «Голден-Уан центр» в Сакраменто и закончилась победой хозяев со счётом 126:123.
«Я слушал их заявления. Это не легендарный клуб… они хотят быть «Лейкерс», они хотят быть «Селтикс», они хотят иметь это уважение. Но каким способом? Они пытаются принизить значение «Сакраменто», — сказал комментатор во время матча.
Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Де'Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, пять результативных передач и три перехвата. Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 30 очками и шестью подборами.
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