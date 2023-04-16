«Они не легендарный клуб». Комментатор «Сакраменто» — о «Голден Стэйт»

Комментатор «Сакраменто Кингз» Кайл Дрейпер выразил неуважение к «Голден Стэйт Уорриорз» во время первого матча плей-офф НБА.

Напомним, встреча проходила на стадионе «Голден-Уан центр» в Сакраменто и закончилась победой хозяев со счётом 126:123.

«Я слушал их заявления. Это не легендарный клуб… они хотят быть «Лейкерс», они хотят быть «Селтикс», они хотят иметь это уважение. Но каким способом? Они пытаются принизить значение «Сакраменто», — сказал комментатор во время матча.

Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Де'Аарон Фокс. На его счету сегодня 38 очков, пять результативных передач и три перехвата. Лидер «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился 30 очками и шестью подборами.