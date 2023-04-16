Томпсон: в следующем матче мои броски будут точными с гораздо более высоким процентом
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Звёздный защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Клэй Томпсон пообещал, что во второй встрече с «Сакраменто Кингз» он улучшит показатель точности бросков.
«Я рад этому, и броски, которые мне позволяли совершать сегодня, в понедельник будут точными с гораздо более высоким процентом.
Три раза мяч выскочил из кольца после моего броска. Таков баскетбол», — приводит слова Томпсона ESPN.
В первой встрече серии «Уорриорз» уступили со счётом 123:126. Клэй Томпсон набрал 21 очко, сделал шесть подборов и пять передач. Стоит отметить, что Томпсон забросил 5 из 14 из-за дуги. Самым результативным игроком встречи стал разыгрывающий хозяев Де'Аарон Фокс. На его счету 38 очков, пять результативных передач и три перехвата.
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