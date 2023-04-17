Яннис Адетокунбо получил травму и выбыл до конца матча с «Майами»
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В эти минуты в Милуоки на стадионе «Файсерв-форум» проходит матч плей-офф НБА, в котором «Милуоки Бакс» принимает «Майами Хит».
На момент написания новости идёт второй период. Греческий форвард Яннис Адетокунбо получил травму и выбыл до конца игры из-за ушиба поясницы, сообщает инсайдер Шэмс Чарания в соцсетях. К этому моменту игрок успел набрать шесть очков в матче.
Напомним, «Милуоки» финишировал на первом месте Восточной конференции с 58 победами и 24 поражениями. «Майами», в свою очередь, финишировал на седьмом месте — 44-38.
В раунде плей-ин «Майами» уступил «Атланте» и обыграл «Чикаго Буллз». Действующим победителем турнира является «Голден Стэйт Уорриорз», который в финале прошлого года обыграл «Бостон Селтикс».
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