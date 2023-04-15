Батлер: «Майами» нужно сыграть идеально, чтобы пройти «Милуоки»

Лидер «Майами Хит» Джимми Батлер поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с «Милуоки Бакс» в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.

«Лидер «Бакс» Яннис Адетокунбо — игрок уровня MVP. У них собраны хорошие снайперы, они все давно играют вместе. Факт в том, что будет непросто. У «Милуоки» также отличные болельщики. «Майами» нужно сыграть идеально, чтобы пройти «Бакс», и мы на это способны.

Полная самоотдача, полная сплочённость, какие бы ни были обстоятельства, всё это очень важно. Счёт в серии 0–0, давайте за работу», — приводит слова Батлера ESPN.

В ночь на 15 апреля «Майами» обыграл «Чикаго Буллз» со счётом 102:91 и вышел в плей-офф. Первая игра «Хит» с «Милуоки» пройдёт 17 апреля.