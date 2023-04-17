Уэстбрук: никто в лиге сейчас не действует на подборах лучше меня

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук после победы в первом матче серии 1/4 финала Западной конференции с «Финикс Санз» (115:110) сделал заявление о том, что он является лучшим игроком по подборам в НБА.

«Я считаю, что сейчас в лиге никто не действует на подборах лучше меня», — сказал Уэстбрук на пресс-конференции после матча.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 27 очков, сделавший девять подборов и 11 передач. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 38 очков, пять подборов и столько же передач.

Следующая игра серии состоится также в Финиксе 19 апреля (5:00 мск).