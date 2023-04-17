Эмил Райкович прокомментировал поражение от «Локомотива» во втором матче 1/2 финала

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал поражение своих подопечных во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (83:84).
«Это было поражение, которого мы не хотели допустить. К сожалению, оно случилось. Но серии плей-офф играются до четырёх побед, а счёт сейчас всего лишь 1-1», — приводит слова Райковича официальный сайт ПБК ЦСКА.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец Окаро Уайт, набравший 19 очков и совершивший пять подборов. Ещё 18 очков и шесть подборов на свой счёт записал тринидадец Девон Акун-Пёрселл. В составе ЦСКА отличился российский защитник Алексей Швед – на его счету 19 очков и семь подборов.
Третий матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 20 апреля, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.
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