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Лучшие моменты второго матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — ЦСКА

Лучшие моменты второго матча 1/2 финала Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» — ЦСКА
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17 апреля на стадионе «Мегаспорт» в Москве состоялся второй матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между столичным ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Встреча завершилась победой гостей со счётом 84:83 (1-1 в серии).

Видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец Окаро Уайт, набравший 19 очков и совершивший пять подборов. Ещё 18 очков и шесть подборов на свой счёт записал тринидадец Девон Акун-Пёрселл. В составе ЦСКА отличился российский защитник Алексей Швед – на его счету 19 очков и семь подборов.

Третий матч полуфинала Единой лиги ВТБ между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 20 апреля, начало игры – в 20:00 мск.

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