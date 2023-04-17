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«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
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На стадионе «Мегаспорт» завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 84:83 одержал «Локомотив» (счёт в серии 1-1).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец Окаро Уайт, набравший 19 очков и совершивший пять подборов. Ещё 18 очков и шесть подборов на свой счёт записал тринидадец ДеВон Акун-Перселл. В составе ЦСКА отличился российский защитник Алексей Швед – на его счету 19 очков и семь подборов.

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
17 апреля 2023, понедельник. 20:00 МСК
ЦСКА
Москва, Россия
Окончен
83 : 84
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
ЦСКА: Швед - 19, Милутинов - 14, Уэйр - 14, Жан-Шарль - 13, Кейкок - 8, Давидовац - 5, Курбанов - 3, Мур - 3, Комолов - 2, Ухов - 2, Астапкович, Руженцев
Локомотив-Кубань: Уайт - 19, Акун-Пёрселл - 18, Ведищев - 10, Емченко - 7, Бэрфорд - 6, Узинский - 6, Хортон - 6, Квитковских - 5, Мартюк - 5, Щербенев - 2, Паунич, Сычков

Третий матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 20 апреля, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

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