«Локомотив-Кубань» обыграл ЦСКА во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

На стадионе «Мегаспорт» завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 84:83 одержал «Локомотив» (счёт в серии 1-1).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал американец Окаро Уайт, набравший 19 очков и совершивший пять подборов. Ещё 18 очков и шесть подборов на свой счёт записал тринидадец ДеВон Акун-Перселл. В составе ЦСКА отличился российский защитник Алексей Швед – на его счету 19 очков и семь подборов.

Третий матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 20 апреля, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.