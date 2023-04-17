Андрей Ведищев — о победе во втором матче с ЦСКА: серия только начинается

Президент «Локомотива-Кубань» Андрей Ведищев дал комментарий о прошедшем втором матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:83).

«Выиграть в Москве у ЦСКА — это всегда очень сложная задача. Я думаю, то, что мы сравняли счёт, — это самое важное. Но серия только начинается. Впереди важнейшие матчи дома, нам нужно цепляться за каждый свой шанс. Мне кажется, что можно было и первый матч выиграть, но сейчас соотношение побед 1-1, и мы рады, что увозим этот счёт из Москвы. Повторюсь, серия только начинается.

Сегодня движение мяча в конце было лучше, чем в первом матче. У ЦСКА можно выиграть только командной игрой. Индивидуальные подвиги, конечно, тоже всегда надо иметь про запас, но с соперником такого уровня главное — хорошо двигать мяч и использовать свои шансы. Сегодня мы концовку провели лучше, чем в матче №1.

Наши болельщики – лучшие! Спасибо им за поддержку! Снова приехали из Краснодара, мы их отлично слышали. Они были с нами сегодня, и это очень важно», — приводит слова Ведищева официальный сайт краснодарской команды.

Третий матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 20 апреля, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.