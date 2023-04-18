«Люди игнорируют детали». Пол Джордж объяснил ценность Уэстбрука для «Клипперс»

Форвард команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Клипперс» американец Пол Джордж высказался об одноклубнике и соотечественнике Расселле Уэстбруке, который, по его мнению, излишне критикуется за неточные броски.

«Есть причина, почему Расс был для нас таким важным приобретением. Люди видят только, как он промахивается. Они не видят его подборы и его защиту. Посмотрите на блок Дюранта, а затем на блок Расса. Люди игнорируют детали и не видят того, что он делает. Они обращают внимание только на то, попадает он или нет, и судят о нём, исходя из этого. Они не оценивают его как баскетболиста», – приводит слова Джорджа издание Bleacher Report.

Ранее в интервью Уэстбрук назвал себя лучшим игроком НБА в подборах.