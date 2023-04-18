Стефен Карри ни разу не начинал серию в НБА со счёта 0-2

В Сакраменто (США) на стадионе «Голден Уан-центр» состоялся второй матч в рамках первого раунда плей-офф в Западной конференции, в котором «Сакраменто Кингз» принимал «Голден Стэйт Уорриорз». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 114:106. Таким образом, счёт в серии стал 2-0. Стоит отметить, что лидер «воинов» Стефен Карри ни разу в карьере не начинал серию в НБА со счёта 0-2.

Стефен Карри принял участие в 136 матчах плей-офф НБА. Он является четырёхкратным чемпионом лиги (2015, 2017, 2018, 2022) и двукратным обладателем MVP (2015, 2016).

Третий матч серии состоится 21 апреля уже на паркете «Голден Стэйт». Начало встречи — в 5:00 по московскому времени.