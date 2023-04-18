Баркли осудил фанатов «Лейкерс», которые обвиняли Уэстбрука в неудачах команды
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Член Зала славы, ныне эксперт TNT Чарльз Баркли высказался по поводу фанатов «Лос-Анджелес Лейкерс», которые обвиняли Расселла Уэстбрука в неудачах команды.
«Вы знаете, как я люблю Расса. Единственное, чего я могу требовать от любого человека в жизни, — это усердной работы над собой, и я люблю этого парня. Но мне нравится, как он выстрелил в «Лейкерс». Он говорил: «Знаете… здорово быть там, где не беспокоятся о моём броске всё время!»
Потому что он делает и другие вещи. Болельщики стали называть его Вестбриком и винить во всех бедах его. У «Лейкерс» была дерьмовая команда до того, как они совершили все эти сделки. Но по какой-то причине они спустили всех собак именно на Уэстбрука», — приводит слова Баркли Fadeaway World.
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