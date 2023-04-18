50 Cent и Флойд Мейвезер посетили второй матч серии между «Кингз» и «Уорриорз»
Поделиться
Известный американский рэпер 50 Cent и бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный боксёр Флойд Мейвезер-младший посетили второй матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стейт Уорриорз» (114:106). Об этом сообщает Fadeaway World.
Рэпер и боксёр когда-то были хорошими друзьями и появлялись вместе на многих мероприятиях. Однако со временем отношения между ними испортились, и 50 Cent предал вражду огласке, когда начал высмеивать Флойда Мейвезера-младшего за то, что тот якобы не умеет читать.
В июле «Сакраменто» объявил о заключении многолетнего партнёрского соглашения с 50 Cent. Выпускаемый музыкантом напиток Sire Spirits стал официальным шампанским «Кингз».
Комментарии
- 18 апреля 2023
-
18:16
-
17:56
-
17:27
-
16:30
-
16:24
-
15:54
-
15:51
-
15:37
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:03
-
12:54
-
12:49
-
12:38
-
11:46
-
11:13
-
11:10
-
10:31
-
10:22
-
10:17
-
10:10
-
10:04
-
09:51
-
09:00
-
08:00
-
07:54
-
04:59
-
03:17
-
00:31
- 17 апреля 2023
-
23:41
-
23:21
-
23:15
-
23:07
-
22:58
Партнерский контент