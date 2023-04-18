50 Cent и Флойд Мейвезер посетили второй матч серии между «Кингз» и «Уорриорз»

Известный американский рэпер 50 Cent и бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, а ныне член Зала славы, легендарный боксёр Флойд Мейвезер-младший посетили второй матч четвертьфинальной серии плей-офф НБА между «Сакраменто Кингз» и «Голден Стейт Уорриорз» (114:106). Об этом сообщает Fadeaway World.

Рэпер и боксёр когда-то были хорошими друзьями и появлялись вместе на многих мероприятиях. Однако со временем отношения между ними испортились, и 50 Cent предал вражду огласке, когда начал высмеивать Флойда Мейвезера-младшего за то, что тот якобы не умеет читать.

В июле «Сакраменто» объявил о заключении многолетнего партнёрского соглашения с 50 Cent. Выпускаемый музыкантом напиток Sire Spirits стал официальным шампанским «Кингз».