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УНИКС обыграл «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ

УНИКС обыграл «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ
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Казанский УНИКС обыграл петербуржский «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась сегодня, 18 апреля, на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 68:59. Счёт в серии стал 2-0 в пользу казанского клуба.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Винс Хантер, набравший 15 очков. 14 очков набрал Джален Рейнольдс. 12 очков на счету Маркоса Найта.

В составе «Зенита» 17 очков на свой счёт записал Калеб Хомсли. 10 очков набрал Томас Эртель. Восемь очков у Адриена Мормана.

Третий матч четвертьфинальной серии между казанским УНИКСом и петербуржским «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
18 апреля 2023, вторник. 19:30 МСК
УНИКС
Казань, Россия
Окончен
68 : 59
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
УНИКС: Воронцевич, Димитриевич, Жбанов, Зайцев, Лабери, Лазарев, М. Кулагин, Мэйкон, Найт, Одиноков, Рейнольдс, Хантер
Зенит: Д. Кулагин, Зубков, Карасёв, Клименко, Морман, Томпкинс, Торопов, Фрейзер, Фридзон, Хомсли, Хэмм, Эртель
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