«Бостон» обыграл «Атланту» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции НБА

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась со счётом 110:106 в пользу хозяев паркета. Таким образом, «Бостон» ведёт в серии со счётом 2-0.
Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. 26 баллов набрал Деррик Уайт. 18 очками отметился Джейлен Браун.
В составе «Атланты» 29 очков набрал Деджонте Мюррей. 24 баллами отметился Трей Янг. Дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов оформил Деандре Хантер.
Третий матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Атланте в ночь с 21 на 22 апреля. Начало матча намечено на 2:00 по московскому времени.
- 19 апреля 2023
-
05:12
-
04:18
-
04:16
-
00:05
- 18 апреля 2023
-
23:15
-
22:58
-
22:47
-
21:31
-
21:02
-
20:29
-
19:58
-
19:06
-
18:34
-
18:16
-
17:56
-
17:27
-
16:30
-
16:24
-
15:54
-
15:51
-
15:37
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:03
-
12:54
-
12:49
-
12:38
-
11:46
-
11:13
-
11:10
-
10:31
-
10:22
-
10:17
-
10:10