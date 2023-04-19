«Бостон» обыграл «Атланту» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции НБА

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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Атланту Хоукс». Встреча закончилась со счётом 110:106 в пользу хозяев паркета. Таким образом, «Бостон» ведёт в серии со счётом 2-0.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал Джейсон Тейтум, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 10 подборов. 26 баллов набрал Деррик Уайт. 18 очками отметился Джейлен Браун.

В составе «Атланты» 29 очков набрал Деджонте Мюррей. 24 баллами отметился Трей Янг. Дабл-дабл из 18 очков и 12 подборов оформил Деандре Хантер.

Третий матч серии между «Бостон Селтикс» и «Атлантой Хоукс» состоится в Атланте в ночь с 21 на 22 апреля. Начало матча намечено на 2:00 по московскому времени.