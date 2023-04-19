Президент ЦСКА: со временем сохранять легионеров станет сложнее

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, что вскоре российские команды начнут испытывать проблемы с тем, чтобы сохранить у себя в составе иностранных баскетболистов.
«Понятно, что за отсутствие еврокубков, будь то Евролига, Еврокубок или турнир ФИБА, российские команды переплачивают. Это факт. Безусловно, первое — это хорошие контракты, которые игроки имеют здесь.
Второе — это уровень турнира. Несмотря на известные события, я считаю, что чемпионат Единой лиги сохранил своё место в тройке лучших национальных чемпионатов Европы. У кого‑то из иностранцев были действующие контракты, они остались.
Думаю, дальше будет сложнее сохранять легионеров. Есть объективные факторы. Первое — это усиливающиеся сложности с переводом зарплаты за границу, будь то евро или доллары. С каждым месяцем всё сложнее платить. Коллеги из российских баскетбольных или футбольных клубов испытывают те же сложности», — сказал Ватутин «Матч ТВ».
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