Президент ЦСКА: со временем сохранять легионеров станет сложнее

Президент ЦСКА Андрей Ватутин рассказал о том, что вскоре российские команды начнут испытывать проблемы с тем, чтобы сохранить у себя в составе иностранных баскетболистов.

«Понятно, что за отсутствие еврокубков, будь то Евролига, Еврокубок или турнир ФИБА, российские команды переплачивают. Это факт. Безусловно, первое — это хорошие контракты, которые игроки имеют здесь.

Второе — это уровень турнира. Несмотря на известные события, я считаю, что чемпионат Единой лиги сохранил своё место в тройке лучших национальных чемпионатов Европы. У кого‑то из иностранцев были действующие контракты, они остались.

Думаю, дальше будет сложнее сохранять легионеров. Есть объективные факторы. Первое — это усиливающиеся сложности с переводом зарплаты за границу, будь то евро или доллары. С каждым месяцем всё сложнее платить. Коллеги из российских баскетбольных или футбольных клубов испытывают те же сложности», — сказал Ватутин «Матч ТВ».