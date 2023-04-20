Энтони Эдвардс установил рекорд плей-офф НБА
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Звёздный защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс стал самым молодым игроком в истории, набравшим 40 очков и реализовавшим пять трёхочковых в матче плей-офф (21 год и 258 дней).
Напомним, игрок отметился 41 очком, тремя блок-шотами и двумя перехватами во втором матче серии с «Денвер Наггетс» (113:122).
Самым результативным игроком хозяев стал разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету сегодня 40 очков, пять результативных передач и два перехвата. Лидер команды сербский центровой Никола Йокич был близок к трипл-даблу: 27 очков, девять подборов и девять ассистов.
Счёт в серии 2-0 в пользу «Денвера». Следующие два матча пройдут в Миннеаполисе.
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