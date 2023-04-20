Источник: игрокам «Зенита» запретили общаться с баскетболистами УНИКСа

Игрокам «Зенита» запретили общаться с баскетболистами казанского УНИКСа, сообщает телеграм-канал «Свободный агент».

Один из игроков на условиях анонимности подтвердил, что им действительно запретили общаться с соперником и прессой, а некоторых сотрудников клуба начали обвинять в поражениях команды.

Напомним, 18 апреля УНИКС обыграл «Зенит» во втором матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-холл» в Казани и завершилась победой хозяев паркета со счётом 68:59. Счёт в серии стал 2-0 в пользу казанского клуба.

Третий матч четвертьфинальной серии между УНИКСом и «Зенитом» состоится в Санкт-Петербурге 21 апреля. Начало матча — в 20:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является как раз санкт-петербургский «Зенит».