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«Филадельфия» одержала третью победу подряд в серии с «Бруклином»

Завершился третий матч плей-офф НБА в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 102:97.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал разыгрывающий Тайриз Макси, на счету которого 25 очков. Джеймс Харден записал в свой актив 21 очко.

Лучшей результативностью в составе «Бруклина» отличился форвард Микал Бриджес, который записал в свой актив 26 очков.

Таким образом, «Филадельфия» повела в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч серии между «Бруклином» и «Филадельфией» пройдёт 22 апреля, начало – 20:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. «Филадельфия», в свою очередь, заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.