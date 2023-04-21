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«Филадельфия» одержала третью победу подряд в серии с «Бруклином»

«Филадельфия» одержала третью победу подряд в серии с «Бруклином»
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Завершился третий матч плей-офф НБА в котором «Бруклин Нетс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Барклайс-центр» и завершилась победой гостей со счётом 102:97.

Самым результативным в составе «Филадельфии» стал разыгрывающий Тайриз Макси, на счету которого 25 очков. Джеймс Харден записал в свой актив 21 очко.

Лучшей результативностью в составе «Бруклина» отличился форвард Микал Бриджес, который записал в свой актив 26 очков.

Таким образом, «Филадельфия» повела в серии со счётом 3-0. Четвёртый матч серии между «Бруклином» и «Филадельфией» пройдёт 22 апреля, начало – 20:00 мск.

Напомним, регулярный чемпионат НБА «Бруклин» завершил на шестом месте Восточной конференции, одержав 45 побед и потерпев 37 поражений. «Филадельфия», в свою очередь, заняла третье место, одержав 54 победы и потерпев 28 поражений.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 02:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
97 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Бриджес - 26, Динвидди - 20, Клэкстон - 18, Джонсон - 17, О'Нил - 7, Томас - 6, Финни-Смит - 3, Ватанабэ, Дюк, Карри, Миллз, Самнер, Симмонс, Харрис, Шарп
Филадельфия Сиксерс: Макси - 25, Харден - 21, Харрис - 15, Эмбиид - 14, Мелтон - 13, Ньянг - 5, Макдэниелс - 4, Такер - 3, Рид - 2, Дедмон, Коркмаз, Милтон, Спрингер, Харрелл, Хаус
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