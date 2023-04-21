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45 очков Букера помогли «Финиксу» одержать вторую победу в серии с «Клипперс»

45 очков Букера помогли «Финиксу» одержать вторую победу в серии с «Клипперс»
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:124.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер. На его счету 45 очков, шесть подборов и три результативные передачи. Звёздный форвард Кевин Дюрант отметился 28 очками, шестью подборами и пятью передачами.

В составе «Клипперс» отличную игру провёл защитник Норман Пауэлл. В его активе 42 очка, пять подборов и три результативные передачи. Также хорошую игру показал разыгрывающий Расселл Уэстбрук. Он набрал 30 очков, сделал восемь подборов и 12 передач.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Санз».

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Запад. 3-й матч
21 апреля 2023, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
124 : 129
Финикс Санз
Финикс
Лос-Анджелес Клипперс: Пауэлл - 42, Уэстбрук - 30, Хиланд - 20, Мэнн - 10, Гордон - 7, Зубац - 6, Моррис - 5, Пламли - 4, Батюм, Бостон, Джордж, Ковингтон, Коффи, Леонард, Престон
Финикс Санз: Букер - 45, Дюрант - 28, Крэйг - 15, Эйтон - 12, Пол - 11, Ли - 8, Окоги - 6, Бийомбо - 4, Базли, Ландейл, Пэйн, Росс, Уоррен, Уэйнрайт, Шамет
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