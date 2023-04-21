45 очков Букера помогли «Финиксу» одержать вторую победу в серии с «Клипперс»

В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Клипперс» принимал «Финикс Санз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 129:124.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Финикса» Девин Букер. На его счету 45 очков, шесть подборов и три результативные передачи. Звёздный форвард Кевин Дюрант отметился 28 очками, шестью подборами и пятью передачами.

В составе «Клипперс» отличную игру провёл защитник Норман Пауэлл. В его активе 42 очка, пять подборов и три результативные передачи. Также хорошую игру показал разыгрывающий Расселл Уэстбрук. Он набрал 30 очков, сделал восемь подборов и 12 передач.

Счёт в серии — 2-1 в пользу «Санз».