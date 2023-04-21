Жбанов — о 3-м матче с «Зенитом»: постараемся не возвращать полуфинальную серию в Казань

Защитник казанского УНИКСа Георгий Жбанов дал комментарий по поводу предстоящего третьего матча полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с петербуржским «Зенитом». Он состоится сегодня, 21 апреля, в Санкт-Петербурге. Встреча начнётся в 20:00 мск.

«Зенит» – отличная команда, у них гениальный тренер. В Санкт-Петербурге ждём двух тяжёлых матчей. Постараемся сделать всё возможное, чтобы больше не возвращать полуфинальную серию в Казань. Мы планируем побеждать в каждом матче, но, конечно, настраиваемся на тяжёлый бой», — приводит слова Жбанова пресс-служба УНИКСа.

После двух матчей счёт в серии 2-0 в пользу УНИКСа. В финал выйдет команда, которая одержит четыре победы. В другом полуфинале играют ЦСКА и «Локомотив-Кубань». После двух встреч счёт в их серии 1-1.