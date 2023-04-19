ЦСКА потерял Милутинова и преимущество своей площадки. «Зениту» очень трудно против УНИКСа

Полуфинальные серии в Единой лиге ВТБ в этом сезоне проходят до четырёх побед. Впервые в истории последние два раунда получатся по-настоящему длительным испытанием для команд. Здесь уже в полной мере можно рассчитывать на фактор своей площадки, а на передний план выйдет не только физическая готовность, но и психологическая. Играть против одного и того же соперника — непросто. Достаточно вспомнить прошлогодний финал, который уверенно контролировал ЦСКА, ведя по ходу серии с «Зенитом» 3-1, но в итоге отдал сопернику три матча подряд.

ЦСКА — «Локомотив-Кубань» (счёт в серии 1-1)

Алексей Швед Фото: vtb-league.com

ЦСКА — явный фаворит серии. Или теперь можно говорить «был»? Армейцы катком прошлись по соперникам в регулярном чемпионате, потерпев всего два поражения — от «Зенита» и УНИКСа. Естественно, в полуфинальную серию именно красно-синие заходили номером один, а «Локомотиву» предрекали «максимум одну победу». Но появились нюансы.

Первый матч серии был приурочен к 100-летию главного баскетбольного клуба страны. Матч открывал Баста, «Мегаспорт» был забит на все 12 тысяч мест, а, помимо лазерного шоу и прочих активностей, игроки ЦСКА вышли в специальной форме с золотыми номерами и символикой юбилея. Могло ли это помешать победить? Да. Помешало ли в итоге? Почти.

Армейцы никак не могли найти болевую точку оппонента, который подстраивался и не уступал ни в одном из компонентов. В составе кубанцев тоже нашлись герои, способные обеспечивать результат, и долгое время в режиме супермена выступал капитан железнодорожников Дмитрий Узинский. Форвард давно приучил к тому, что он большой специалист по защите, но в первой игре Узинский просто отказывался промахиваться, забивая один трёхочковый за другим. В итоге капитан настрелял 16 очков, а ЦСКА спасся благодаря Касперу Уэйру. Малыш-чудотворец опять принялся за своё в заключительной 10-минутке, набрав 18 очков и вернув праздник всем многочисленным вип-гостям юбилейного матча.

Главным же событием второго матча стала, пожалуй, травма Николы Милутинова. Центровой ЦСКА в одном из игровых эпизодов второй половины неудачно поставил ногу при приземлении и подвернул голеностоп. Вернуться на паркет сербский баскетболист так и не смог, и это в какой-то мере дало дополнительную уверенность сопернику.

Перестрелка на последних минутах привела команды к тому, что за шесть секунд до конца при счёте 83:84 Эмил Райкович взял тайм-аут, желая нарисовать последнюю атаку, которая при удачном завершении могла стать победной для ЦСКА. Но в итоге сразу несколько армейцев прибежали в один угол, где мяч достался Джейлену Бэрфорду, совершившему победный перехват.

«Локомотив» сравнивает счёт в серии, победив ЦСКА впервые с прошлого мая. Более того, кубанцы ещё и забрали у армейцев преимущество домашнего паркета. Теперь серия переезжает в Краснодар, где главному тренеру ЦСКА Эмилу Райковичу точно придётся провести как минимум один матч без травмированного Николы Милутинова.

УНИКС — «Зенит» (счёт в серии 2-0)

Винс Хантер Фото: vtb-league.com

Казанцы начинали серию дома, но явными фаворитами не являлись. Во-первых, «Зенит» сильно переформатировал состав по ходу сезона, и никто ещё толком не понимал, на что именно способны подопечные Хави Паскуаля. А во-вторых, УНИКС закончил регулярку явно на спаде, не показывая и близко тот баскетбол, что позволял им рубиться с ЦСКА и вырывать победу.

Первый матч удивил если не всех, то многих. Борьбы в нём практически не было. Действующий чемпион словно не ожидал подобного сопротивления и был инертен во всех сочетаниях. Это может выглядеть как первоапрельская шутка, но реальность такова: сразу три игрока стартовой пятёрки «Зенита» не набрали очков, сделав в сумме всего два броска. Сергей Торопов, Дмитрий Кулагин, Сергей Карасёв — они как будто растворились в казанском «Баскет-холле».

Рейнольдс, Лабери, Мэйкон и Димитриевич делали всё что хотели, а в этом им активно помогал высокий процент реализации, который зелёные пронесли по ходу всего матча, одержав неприлично уверенную победу над действующим чемпионом. Удивительно, но после разгрома наставник УНИКСа Велимир Перасович буквально осы́пал своего коллегу комплиментами. И, кажется, он уже тогда понимал, насколько сложно будет повторить подобный сценарий в матче №2.

Хотя первые минуты второй встречи снова заставили волноваться за интригу и спортивную борьбу. Хозяева хоть и атаковали с низким процентом, но спокойно отрывались в счёте, а гости набирали очки изредка и в основном при помощи штрафных бросков. «Зенит» набрал всего 10 очков за первую четверть, но главный успех парней Паскуаля заключался в том, что они пропустили лишь 15. В первой встрече было почти в два раза больше — 32.

В результате вязкая борьба продлилась до самой концовки, куда «Зенит» заходил, имея (пусть и минимальное) преимущество. И здесь своё очень веское слово сказала парочка Димитриевич — Хантер. Казанцы не стали изобретать велосипед и провели три одинаковые атаки: заслон наверху, проход защитника и скидка на Хантера. Эти шесть очков стали залогом итоговой победы. Но важный фактор победы — незаметный герой Луи Лабери. Француз получил травму колена по ходу встречи, но вернулся и стал значимой фигурой в защитных построениях Перасовича. Его 10 подборов (4 из них — в нападении) помогли УНИКСу добиться второй подряд победы.