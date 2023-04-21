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Защитник «Локо» Емченко: одержать победу над ЦСКА в полуфинале дорогого стоит

Защитник «Локо» Емченко: одержать победу над ЦСКА в полуфинале дорогого стоит
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Защитник «Локомотива-Кубань» Владислав Емченко прокомментировал победу команды над ЦСКА в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Мы счастливые люди, потому что имеем возможность проживать такие моменты! Одержать победу над ЦСКА в матче полуфинала у себя дома при переполненных трибунах дорогого стоит. Уступать всю игру, но потихонечку-потихонечку доставать их и в конце концов выиграть – это невероятно круто! Мы победили за счёт того, что были командой. Тренер перед началом серии сказал, что это будет ключевым фактором при определении победителя.

Сегодня мы это доказали – прошли вместе и взлёты, и падения. И важную роль сыграли наши болельщики. Мы чувствовали их поддержку в каждом моменте. Когда «Баскет-Холл» «взрывался» – это было невероятно круто. Очень надеемся на эту поддержку и в субботнем матче. Поэтому всех поздравляю с заслуженной победой – движемся дальше!» — приводит слова Емченко официальный сайт краснодарской команды.

Напомним, «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:81. Таким образом, «Локомотив-Кубань» вышел вперёд в серии со счётом 2-1.

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