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«Зенит» обыграл УНИКС и сократил отставание в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл УНИКС и сократил отставание в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл казанский УНИКС в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «СИБУР Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась победой хозяев паркета со счётом 83:71. Таким образом, «Зенит» смог сократить отставание в серии — 1-2.

Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Трент Фрейзер и Томас Эртель, набравшие по 16 очков. Дабл-дабл из 11 очков и 12 подборов собрал Адриен Морман.

В составе казанского клуба отличился Винс Хантер, на счету которого 20 очков. 16 очков набрал Дэрил Мэйкон. 11 баллов на счету Ненада Дмитриевича.

Четвёртый матч полуфинальной серии между «Зенитом» и УНИКСом состоится 23 апреля в Санкт-Петербурге. В полуфинале, согласно регламенту Единой лиги ВТБ, серии будут продолжаться до четырёх побед.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
21 апреля 2023, пятница. 20:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
83 : 71
УНИКС
Казань, Россия
Зенит: Фрейзер - 16, Эртель - 16, Морман - 11, Хомсли - 9, Д. Кулагин - 8, Фридзон - 6, Хэмм - 6, Зубков - 4, Клименко - 4, Карасёв - 2, Торопов - 1, Вольхин
УНИКС: Хантер - 20, Мэйкон - 16, Димитриевич - 11, Лабери - 9, Найт - 9, Воронцевич - 3, Рейнольдс - 3, Жбанов, Зайцев, Лазарев, М. Кулагин, Одиноков
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