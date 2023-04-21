Василий Карасёв объяснил причины поражения ЦСКА в матче с «Локомотивом-Кубань»

Главный тренер клуба МБА Василий Карасёв объяснил причины поражения ЦСКА в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань».

«Это совершенно не тот «Локомотив-Кубань», который ЦСКА обыгрывал до этого. Они взяли несколько игроков уровня Евролиги, которые здорово вписались в состав. А у ЦСКА с потерей Милутинова немножечко разнообразие потерялось. Алексей Швед пока находится не в оптимальной форме. Поэтому ЦСКА пытается вновь найти свою игру. Где-то местами у них не получается.

У «Локомотива-Кубань» легионеры и местные ребята взаимодополняют друг друга. В крайнем проигранном матче армейцы на протяжении трёх четвертей смотрелись неплохо. Просто в заключительном отрезке ЦСКА пришлось ужаться и по ротации, и по составу. В серии борьба будет очень сложной», — приводит слова Василия Карасёва «Радио «Движение».