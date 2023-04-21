Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в матче с УНИКСом

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом (83:71).

«Спасибо болельщикам, которые пришли, они очень нам помогли. Сегодня мы показали свои возможности, были куда лучше в защите и в нападении, чем в первых двух матчах. Хотя в первые 30 минут мы всё ещё играли нервозно, мазали совершенно открытые и лёгкие броски. Во второй половине мы начали чувствовать игру, стали более эффективными, в защите играли на своём уровне, были лучше в нападении. В конце концов, мы сделали 21 результативную передачу, 10 потерь — это более-менее наши цифры. Поэтому мы и победили», — приводит слова Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.